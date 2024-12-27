Сьогоднішня ціна Sypher (SYPHER)

Поточна ціна Sypher (SYPHER) сьогодні становить 0.115408 USD з ринковою капіталізацією $ 115.41K USD. Ціна SYPHER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sypher:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 346.22 USD

- зміна ціни Sypher протягом дня — -2.72%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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