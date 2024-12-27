Ціна Sypher (SYPHER)
Поточна ціна Sypher (SYPHER) сьогодні становить 0.115408 USD з ринковою капіталізацією $ 115.41K USD. Ціна SYPHER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sypher:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 346.22 USD
- зміна ціни Sypher протягом дня — -2.72%
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sypher до USD становила $ -0.0032284437166202.
За останні 30 днів зміна ціни Sypher до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sypher до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sypher до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0032284437166202
|-2.72%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sypher: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.72%
-4.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sypher is the token for the Tukyo ecosystem. All products and developments made by Tukyo use SYPHER as the core value accrual mechanism, and logical device for performing onchain checks and processes. SYPHER the token has a capped supply of 1 million tokens, with 750,000 immediately released into circulation. The remaining 250,000 have been distributed into the rewards pool for deSypher and saved for future development purposes. The game is hosted on Base, as well as the token. More details are available on the tokenomics page about the distribution. Sypherbot is a telegram bot with group admin, moderation and multi-chain crypto capabilities. It is also an LLM bot with the ability to respond intelligently to queries, as well as run functions by command using intent processing.
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