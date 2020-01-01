Токеноміка Syntor Ai (TOR) Дізнайтеся ключову інформацію про Syntor Ai (TOR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Syntor Ai (TOR) Syntor is building a scalable, interoperable ecosystem designed to power the next generation of Web3 applications through: ⚙️ Autonomous AI agents 📊 Synthetic data pipelines 💸 Seamless DeFi integration. .It's simply where AI agents live, trade and evolve on-chain. One where AI agents, synthetic data and DeFi collide to form the foundation of Web3 applications. A new world has arrived — where AI agents live, trade, and evolve on-chain. DeAI isn’t the future. It’s already unfolding. Офіційний вебсайт: http://syntor.ai/ Whitepaper: http://docs.syntor.ai Купити TOR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Syntor Ai (TOR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Syntor Ai (TOR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 311,67K $ 311,67K $ 311,67K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 82,66M $ 82,66M $ 82,66M FDV (повністю розведена вартість): $ 377,05K $ 377,05K $ 377,05K Історичний максимум: $ 0,03894081 $ 0,03894081 $ 0,03894081 Історичний мінімум: $ 0,00287759 $ 0,00287759 $ 0,00287759 Поточна ціна: $ 0,00377053 $ 0,00377053 $ 0,00377053 Дізнайтеся більше про ціну Syntor Ai (TOR)

Токеноміка Syntor Ai (TOR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Syntor Ai (TOR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TOR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TOR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TOR, досліджуйте ціну токена TOR в реальному часі!

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