Ціна Syntor Ai (TOR)
Поточна ціна Syntor Ai (TOR) сьогодні становить 0,0108479 USD з ринковою капіталізацією $ 802,22K USD. Ціна TOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Syntor Ai:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Syntor Ai протягом дня — -17,14%
- циркуляційна пропозиція – 76,13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Syntor Ai до USD становила $ -0,00224414560379529.
За останні 30 днів зміна ціни Syntor Ai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Syntor Ai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Syntor Ai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,00224414560379529
|-17,14%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Syntor Ai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2,89%
-17,14%
-45,89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Syntor is building a scalable, interoperable ecosystem designed to power the next generation of Web3 applications through: ⚙️ Autonomous AI agents 📊 Synthetic data pipelines 💸 Seamless DeFi integration. .It's simply where AI agents live, trade and evolve on-chain. One where AI agents, synthetic data and DeFi collide to form the foundation of Web3 applications. A new world has arrived — where AI agents live, trade, and evolve on-chain. DeAI isn’t the future. It’s already unfolding.
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