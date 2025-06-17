Сьогоднішня ціна Syntor Ai (TOR)

Поточна ціна Syntor Ai (TOR) сьогодні становить 0,0108479 USD з ринковою капіталізацією $ 802,22K USD. Ціна TOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Syntor Ai:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Syntor Ai протягом дня — -17,14%

- циркуляційна пропозиція – 76,13M USD

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