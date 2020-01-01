Токеноміка Synthetix USDx (USDX) Дізнайтеся ключову інформацію про Synthetix USDx (USDX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Synthetix USDx (USDX) Synthetix provides liquidity infrastructure for perps trading platforms. Users can deposit various assets to provide liquidity to markets that are build on the Synthetix Core system. Integrators build trading frontends and novel derivatives like leveraged tokens and automated trading strategies on top of Synthetix infrastructure to provide their users access to various trading products. Synthetix has live deployments on Ethereum, Base, Optimism, and Arbitrum. Офіційний вебсайт: https://www.synthetix.io Купити USDX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Synthetix USDx (USDX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Synthetix USDx (USDX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 279,17K $ 279,17K $ 279,17K Загальна пропозиція: $ 278,79K $ 278,79K $ 278,79K Циркуляційна пропозиція: $ 278,79K $ 278,79K $ 278,79K FDV (повністю розведена вартість): $ 279,17K $ 279,17K $ 279,17K Історичний максимум: $ 1,058 $ 1,058 $ 1,058 Історичний мінімум: $ 0,62038 $ 0,62038 $ 0,62038 Поточна ціна: $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 Дізнайтеся більше про ціну Synthetix USDx (USDX)

Токеноміка Synthetix USDx (USDX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Synthetix USDx (USDX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USDX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USDX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USDX, досліджуйте ціну токена USDX в реальному часі!

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