Сьогоднішня ціна Synthetix USDx (USDX)

Поточна ціна Synthetix USDx (USDX) сьогодні становить 0.982911 USD з ринковою капіталізацією $ 538.74K USD. Ціна USDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Synthetix USDx:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.70K USD

- зміна ціни Synthetix USDx протягом дня — -0.17%

- циркуляційна пропозиція – 549.13K USD

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