Інформація щодо ціни Synthetix sUSD (SUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,989074 $ 0,989074 $ 0,989074 Мін. за 24 год $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,989074$ 0,989074 $ 0,989074 Макс. за 24 год $ 1,0$ 1,0 $ 1,0 Рекордний максимум $ 2,45$ 2,45 $ 2,45 Найнижча ціна $ 0,429697$ 0,429697 $ 0,429697 Зміна ціни (за 1 год) -0,36% Зміна ціни (1 дн.) -0,08% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,29% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,29%

Актуальна ціна Synthetix sUSD (SUSD) становить $0,992271. За останні 24 години SUSD торгувався між мінімумом у $ 0,989074 і максимумом у $ 1,0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SUSD становить $ 2,45, тоді як його історичний мінімум — $ 0,429697.

Що стосується короткострокових результатів, то SUSD змінився на -0,36% за останню годину, -0,08% за 24 години та на -0,29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Synthetix sUSD (SUSD)

Ринкова капіталізація $ 43,21M$ 43,21M $ 43,21M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 43,21M$ 43,21M $ 43,21M Циркуляційне постачання 43,55M 43,55M 43,55M Загальна пропозиція 43 549 469,47020442 43 549 469,47020442 43 549 469,47020442

Поточна ринкова капіталізація Synthetix sUSD — $ 43,21M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SUSD — 43,55M, зі загальною пропозицією 43549469.47020442. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 43,21M.