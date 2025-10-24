Актуальна ціна Synthetix sUSD сьогодні становить 0,992271 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SUSD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SUSD на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Synthetix sUSD сьогодні становить 0,992271 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SUSD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SUSD на MEXC вже зараз.

Ціна Synthetix sUSD (SUSD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SUSD до USD:

$0,9924
$0,9924$0,9924
0,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор.
USD
Графік ціни Synthetix sUSD (SUSD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:27:04 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Synthetix sUSD (SUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,989074
$ 0,989074$ 0,989074
Мін. за 24 год
$ 1,0
$ 1,0$ 1,0
Макс. за 24 год

$ 0,989074
$ 0,989074$ 0,989074

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 2,45
$ 2,45$ 2,45

$ 0,429697
$ 0,429697$ 0,429697

-0,36%

-0,08%

-0,29%

-0,29%

Актуальна ціна Synthetix sUSD (SUSD) становить $0,992271. За останні 24 години SUSD торгувався між мінімумом у $ 0,989074 і максимумом у $ 1,0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SUSD становить $ 2,45, тоді як його історичний мінімум — $ 0,429697.

Що стосується короткострокових результатів, то SUSD змінився на -0,36% за останню годину, -0,08% за 24 години та на -0,29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Synthetix sUSD (SUSD)

$ 43,21M
$ 43,21M$ 43,21M

--
----

$ 43,21M
$ 43,21M$ 43,21M

43,55M
43,55M 43,55M

43 549 469,47020442
43 549 469,47020442 43 549 469,47020442

Поточна ринкова капіталізація Synthetix sUSD — $ 43,21M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SUSD — 43,55M, зі загальною пропозицією 43549469.47020442. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 43,21M.

Історія ціни Synthetix sUSD (SUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Synthetix sUSD до USD становила $ -0,0008372947730921.
За останні 30 днів зміна ціни Synthetix sUSD до USD становила $ +0,0243704734.
За останні 60 днів зміна ціни Synthetix sUSD до USD становила $ +0,0031210892.
За останні 90 днів зміна ціни Synthetix sUSD до USD становила $ +0,0615697519797134.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0008372947730921-0,08%
30 днів$ +0,0243704734+2,46%
60 днів$ +0,0031210892+0,31%
90 днів$ +0,0615697519797134+6,62%

Що таке Synthetix sUSD (SUSD)

sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Synthetix sUSD (SUSD)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Synthetix sUSD (USD)

Скільки коштуватиме Synthetix sUSD (SUSD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Synthetix sUSD (SUSD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Synthetix sUSD.

Перегляньте прогноз ціни Synthetix sUSD вже зараз!

SUSD до місцевих валют

Токеноміка Synthetix sUSD (SUSD)

Розуміння токеноміки Synthetix sUSD (SUSD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SUSD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Synthetix sUSD (SUSD)

Скільки сьогодні коштує Synthetix sUSD (SUSD)?
Актуальна ціна SUSD у USD становить 0,992271 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SUSD до USD?
Поточна ціна SUSD до USD — $ 0,992271. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Synthetix sUSD?
Ринкова капіталізація SUSD — $ 43,21M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SUSD?
Циркуляційна пропозиція SUSD — 43,55M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SUSD?
SUSD досяг історичної максимальної ціни у 2,45 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SUSD?
Історична мінімальна ціна SUSD становила 0,429697 USD.
Який обсяг торгівлі SUSD?
Актуальний обсяг торгівлі SUSD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SUSD цього року?
SUSD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SUSD для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:27:04 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Synthetix sUSD (SUSD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

