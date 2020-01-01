Токеноміка Synthetify (SNY) Дізнайтеся ключову інформацію про Synthetify (SNY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Synthetify (SNY) "Synthetify is an upcoming synthetic assets platform, fully built on top of the Solana blockchain. The platform aims to provide a bridge between cryptocurrencies, stocks, fiat money and other financial instruments directly from one decentralized exchange. Synthetify solves critical problems of other Synthetic assets platforms, like high fees, long confirmation times and losses caused by arbitrage during sharp market moves. Solana blockchain offers orders of magnitude better performance than any other layer one blockchain available on the market right now and thanks to low fees and fast confirmation time is perfect bedrock for applications like Synthetify. Synthetify will introduce its own token that will act as collateral for synthetic assets, reduce fees on Synthetify exchange and hold voting power during governance decisions." Офіційний вебсайт: http://synthetify.io/ Купити SNY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Synthetify (SNY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Synthetify (SNY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 37,58K $ 37,58K $ 37,58K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 11,56M $ 11,56M $ 11,56M FDV (повністю розведена вартість): $ 325,10K $ 325,10K $ 325,10K Історичний максимум: $ 7,42 $ 7,42 $ 7,42 Історичний мінімум: $ 0,00180255 $ 0,00180255 $ 0,00180255 Поточна ціна: $ 0,003256 $ 0,003256 $ 0,003256 Дізнайтеся більше про ціну Synthetify (SNY)

Токеноміка Synthetify (SNY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Synthetify (SNY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SNY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SNY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SNY, досліджуйте ціну токена SNY в реальному часі!

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