Сьогоднішня ціна Synthetify (SNY)

Поточна ціна Synthetify (SNY) сьогодні становить 0.00354697 USD з ринковою капіталізацією $ 41.00K USD. Ціна SNY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Synthetify:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.57K USD

- зміна ціни Synthetify протягом дня — -0.21%

- циркуляційна пропозиція – 11.56M USD

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