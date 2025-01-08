Ціна Synthetify (SNY)
Поточна ціна Synthetify (SNY) сьогодні становить 0.00354697 USD з ринковою капіталізацією $ 41.00K USD. Ціна SNY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Synthetify:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.57K USD
- зміна ціни Synthetify протягом дня — -0.21%
- циркуляційна пропозиція – 11.56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Synthetify до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Synthetify до USD становила $ -0.0008523599.
За останні 60 днів зміна ціни Synthetify до USD становила $ -0.0013027680.
За останні 90 днів зміна ціни Synthetify до USD становила $ -0.000469645112193503.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.21%
|30 днів
|$ -0.0008523599
|-24.03%
|60 днів
|$ -0.0013027680
|-36.72%
|90 днів
|$ -0.000469645112193503
|-11.69%
Останній аналіз цін Synthetify: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.57%
-0.21%
-5.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Synthetify is an upcoming synthetic assets platform, fully built on top of the Solana blockchain. The platform aims to provide a bridge between cryptocurrencies, stocks, fiat money and other financial instruments directly from one decentralized exchange. Synthetify solves critical problems of other Synthetic assets platforms, like high fees, long confirmation times and losses caused by arbitrage during sharp market moves. Solana blockchain offers orders of magnitude better performance than any other layer one blockchain available on the market right now and thanks to low fees and fast confirmation time is perfect bedrock for applications like Synthetify. Synthetify will introduce its own token that will act as collateral for synthetic assets, reduce fees on Synthetify exchange and hold voting power during governance decisions."
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