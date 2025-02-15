Сьогоднішня ціна Synthetic Amber (SAMB)

Поточна ціна Synthetic Amber (SAMB) сьогодні становить 0.00455589 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SAMB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Synthetic Amber:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.97K USD

- зміна ціни Synthetic Amber протягом дня — -4.41%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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