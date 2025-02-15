Ціна Synthetic Amber (SAMB)
Поточна ціна Synthetic Amber (SAMB) сьогодні становить 0.00455589 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SAMB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Synthetic Amber:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.97K USD
- зміна ціни Synthetic Amber протягом дня — -4.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Synthetic Amber до USD становила $ -0.00021030821160191.
За останні 30 днів зміна ціни Synthetic Amber до USD становила $ -0.0015998490.
За останні 60 днів зміна ціни Synthetic Amber до USD становила $ -0.0024861837.
За останні 90 днів зміна ціни Synthetic Amber до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00021030821160191
|-4.41%
|30 днів
|$ -0.0015998490
|-35.11%
|60 днів
|$ -0.0024861837
|-54.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Synthetic Amber: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-4.41%
+24.91%
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