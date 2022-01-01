Токеноміка Synthesizer Dog (SYNDOG) Дізнайтеся ключову інформацію про Synthesizer Dog (SYNDOG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Synthesizer Dog (SYNDOG) $SYNDOG - Synthesizer Dog is an iconic meme featuring a dachshund playing an electronic keyboard, or synthesizer, from a building rooftop. Since $SYNDOG debuted in late 2022, videos of the talented wiener dog have been going viral on TikTok and other social media mediums ever since. The virtuoso canine known as Synthesizer Dog has since become a symbol of internet culture and meme’d into the archives of our memories - causing laughter and smiles all over the world. Офіційний вебсайт: https://www.synthesizerdog.fun/ Купити SYNDOG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Synthesizer Dog (SYNDOG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Synthesizer Dog (SYNDOG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 289,28K $ 289,28K $ 289,28K Загальна пропозиція: $ 959,29M $ 959,29M $ 959,29M Циркуляційна пропозиція: $ 959,29M $ 959,29M $ 959,29M FDV (повністю розведена вартість): $ 289,28K $ 289,28K $ 289,28K Історичний максимум: $ 0,01089851 $ 0,01089851 $ 0,01089851 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00030155 $ 0,00030155 $ 0,00030155 Дізнайтеся більше про ціну Synthesizer Dog (SYNDOG)

Токеноміка Synthesizer Dog (SYNDOG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Synthesizer Dog (SYNDOG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SYNDOG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SYNDOG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SYNDOG, досліджуйте ціну токена SYNDOG в реальному часі!

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