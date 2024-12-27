Ціна Synthesizer Dog (SYNDOG)
Поточна ціна Synthesizer Dog (SYNDOG) сьогодні становить 0.00474013 USD з ринковою капіталізацією $ 4.55M USD. Ціна SYNDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Synthesizer Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.97K USD
- зміна ціни Synthesizer Dog протягом дня — +5.75%
- циркуляційна пропозиція – 959.29M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Synthesizer Dog до USD становила $ +0.00025756.
За останні 30 днів зміна ціни Synthesizer Dog до USD становила $ +0.0073225386.
За останні 60 днів зміна ціни Synthesizer Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Synthesizer Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00025756
|+5.75%
|30 днів
|$ +0.0073225386
|+154.48%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Synthesizer Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
+5.75%
+21.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SYNDOG - Synthesizer Dog is an iconic meme featuring a dachshund playing an electronic keyboard, or synthesizer, from a building rooftop. Since $SYNDOG debuted in late 2022, videos of the talented wiener dog have been going viral on TikTok and other social media mediums ever since. The virtuoso canine known as Synthesizer Dog has since become a symbol of internet culture and meme’d into the archives of our memories - causing laughter and smiles all over the world.
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