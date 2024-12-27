Сьогоднішня ціна Synthesizer Dog (SYNDOG)

Поточна ціна Synthesizer Dog (SYNDOG) сьогодні становить 0.00474013 USD з ринковою капіталізацією $ 4.55M USD. Ціна SYNDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Synthesizer Dog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.97K USD

- зміна ціни Synthesizer Dog протягом дня — +5.75%

- циркуляційна пропозиція – 959.29M USD

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