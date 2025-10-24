Інформація щодо ціни SynthesizeAI (SYNTH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00169867$ 0,00169867 $ 0,00169867 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -41,93% Зміна ціни (за 7 дн.) -41,93%

Актуальна ціна SynthesizeAI (SYNTH) становить --. За останні 24 години SYNTH торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SYNTH становить $ 0,00169867, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SYNTH змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -41,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SynthesizeAI (SYNTH)

Ринкова капіталізація $ 64,07K$ 64,07K $ 64,07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 66,67K$ 66,67K $ 66,67K Циркуляційне постачання 961,00M 961,00M 961,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SynthesizeAI — $ 64,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SYNTH — 961,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 66,67K.