Сьогоднішня ціна SYNO Finance (SYNO)

Поточна ціна SYNO Finance (SYNO) сьогодні становить 0.00410336 USD з ринковою капіталізацією $ 672.77K USD. Ціна SYNO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SYNO Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.11K USD

- зміна ціни SYNO Finance протягом дня — -11.85%

- циркуляційна пропозиція – 164.18M USD

Отримуйте оновлення цін SYNO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SYNO.