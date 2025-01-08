Ціна SYNO Finance (SYNO)
Поточна ціна SYNO Finance (SYNO) сьогодні становить 0.00410336 USD з ринковою капіталізацією $ 672.77K USD. Ціна SYNO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SYNO Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.11K USD
- зміна ціни SYNO Finance протягом дня — -11.85%
- циркуляційна пропозиція – 164.18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SYNO Finance до USD становила $ -0.000551825477733487.
За останні 30 днів зміна ціни SYNO Finance до USD становила $ +0.0000325856.
За останні 60 днів зміна ціни SYNO Finance до USD становила $ -0.0016637705.
За останні 90 днів зміна ціни SYNO Finance до USD становила $ -0.003771528869619963.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000551825477733487
|-11.85%
|30 днів
|$ +0.0000325856
|+0.79%
|60 днів
|$ -0.0016637705
|-40.54%
|90 днів
|$ -0.003771528869619963
|-47.89%
Останній аналіз цін SYNO Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.57%
-11.85%
+1.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Synonym Finance is a cross chain money market built on Wormhole, with SYNO token as the governance token that is also eligible for fee distribution.
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