Ціна Synnax Stablecoin (SYUSD)
Поточна ціна Synnax Stablecoin (SYUSD) сьогодні становить 1.008 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SYUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Synnax Stablecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 184.60K USD
- зміна ціни Synnax Stablecoin протягом дня — +0.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Synnax Stablecoin до USD становила $ +0.00108091.
За останні 30 днів зміна ціни Synnax Stablecoin до USD становила $ -0.0384958224.
За останні 60 днів зміна ціни Synnax Stablecoin до USD становила $ -0.2643595920.
За останні 90 днів зміна ціни Synnax Stablecoin до USD становила $ -0.0294881955792756.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00108091
|+0.11%
|30 днів
|$ -0.0384958224
|-3.81%
|60 днів
|$ -0.2643595920
|-26.22%
|90 днів
|$ -0.0294881955792756
|-2.84%
Останній аналіз цін Synnax Stablecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+0.11%
+0.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Synnax is the first SEI-backed digital dollar on the SEI blockchain, offering users the ability to tokenize assets such as $iSEI and $SEI to issue $syUSD. Our mission is to enhance financial efficiency by empowering users to leverage their yield-bearing tokens to mint and borrow synthetic dollars. This process unlocks previously inaccessible capital, enabling users to take out dollar-pegged loans and use $syUSD across a variety of applications within the ecosystem. By integrating this innovative solution, we aim to provide greater flexibility and financial opportunities for users while strengthening the overall DeFi infrastructure on SEI.
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