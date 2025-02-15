Сьогоднішня ціна Synnax Stablecoin (SYUSD)

Поточна ціна Synnax Stablecoin (SYUSD) сьогодні становить 1.008 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SYUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Synnax Stablecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 184.60K USD

- зміна ціни Synnax Stablecoin протягом дня — +0.11%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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