Сьогоднішня ціна Synk (SYNK)

Поточна ціна Synk (SYNK) сьогодні становить 0.0427486 USD з ринковою капіталізацією $ 4.27M USD. Ціна SYNK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Synk:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.44K USD

- зміна ціни Synk протягом дня — +1.28%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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