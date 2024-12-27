Ціна Synk (SYNK)
Поточна ціна Synk (SYNK) сьогодні становить 0.0427486 USD з ринковою капіталізацією $ 4.27M USD. Ціна SYNK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Synk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.44K USD
- зміна ціни Synk протягом дня — +1.28%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Synk до USD становила $ +0.00053984.
За останні 30 днів зміна ціни Synk до USD становила $ -0.0012634348.
За останні 60 днів зміна ціни Synk до USD становила $ +0.0310928821.
За останні 90 днів зміна ціни Synk до USD становила $ -0.02493147001472733.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00053984
|+1.28%
|30 днів
|$ -0.0012634348
|-2.95%
|60 днів
|$ +0.0310928821
|+72.73%
|90 днів
|$ -0.02493147001472733
|-36.83%
Останній аналіз цін Synk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.67%
+1.28%
+6.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Synk is a next-generation decentralized operating system (DeOS) designed to offer a secure, private, and anonymous environment for users and developers in the Web 3.0 space. By combining state-of-the-art cryptographic technologies with a decentralized infrastructure, Synk ensures that all user activities are protected from third-party interference. The project’s main goal is to empower individuals and organizations to interact in a truly trustless ecosystem, where every action is safeguarded by encryption and decentralization.
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