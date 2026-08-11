Сьогоднішня ціна Syndicate

Поточна ціна Syndicate (SYND) сьогодні становить $ 0,0080827, зі зміною 4,51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SYND до USD становить $ 0,0080827 за SYND.

Syndicate наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3 869 299, з циркуляційною пропозицією у 478,70M SYND. Протягом останніх 24 годин SYND торгувався між $ 0,00752642 (мінімум) та $ 0,00894712 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,61, тоді як історичний мінімум — $ 0,0042065.

У короткостроковій динаміці SYND змінився на +0,26% за останню годину та на +6,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 225,62K.

Ринкова інформація щодо Syndicate (SYND)

Ринкова капіталізація $ 3,87M$ 3,87M $ 3,87M Обсяг (за 24 год) $ 225,62K$ 225,62K $ 225,62K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,08M$ 8,08M $ 8,08M Циркуляційне постачання 478,70M 478,70M 478,70M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Syndicate — $ 3,87M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 225,62K. Циркуляційна пропозиція SYND — 478,70M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,08M.