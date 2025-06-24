Сьогоднішня ціна Syncus (SYNC)

Поточна ціна Syncus (SYNC) сьогодні становить 0,00001047 USD з ринковою капіталізацією $ 45,08K USD. Ціна SYNC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Syncus:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Syncus протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 4,30B USD

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