Ціна Syncus (SYNC)
Поточна ціна Syncus (SYNC) сьогодні становить 0,00001047 USD з ринковою капіталізацією $ 45,08K USD. Ціна SYNC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Syncus:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Syncus протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 4,30B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Syncus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Syncus до USD становила $ -0,0000079872.
За останні 60 днів зміна ціни Syncus до USD становила $ -0,0000092696.
За останні 90 днів зміна ціни Syncus до USD становила $ -0,0000692366677135452.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0,0000079872
|-76,28%
|60 днів
|$ -0,0000092696
|-88,53%
|90 днів
|$ -0,0000692366677135452
|-86,86%
Останній аналіз цін Syncus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-67,55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Syncus is a reserve-backed DeFi protocol and DAO.
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Розуміння токеноміки Syncus (SYNC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SYNC зараз!
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