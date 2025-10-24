Інформація щодо ціни Syncoin (SNC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 29,73 $ 29,73 $ 29,73 Мін. за 24 год $ 29,88 $ 29,88 $ 29,88 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 29,73$ 29,73 $ 29,73 Макс. за 24 год $ 29,88$ 29,88 $ 29,88 Рекордний максимум $ 31,83$ 31,83 $ 31,83 Найнижча ціна $ 25,03$ 25,03 $ 25,03 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) +0,37% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,10% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,10%

Актуальна ціна Syncoin (SNC) становить $29,85. За останні 24 години SNC торгувався між мінімумом у $ 29,73 і максимумом у $ 29,88, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SNC становить $ 31,83, тоді як його історичний мінімум — $ 25,03.

Що стосується короткострокових результатів, то SNC змінився на +0,01% за останню годину, +0,37% за 24 години та на +1,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Syncoin (SNC)

Ринкова капіталізація $ 1,21M$ 1,21M $ 1,21M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 48,29M$ 48,29M $ 48,29M Циркуляційне постачання 40,70K 40,70K 40,70K Загальна пропозиція 1 618 033,0 1 618 033,0 1 618 033,0

Поточна ринкова капіталізація Syncoin — $ 1,21M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SNC — 40,70K, зі загальною пропозицією 1618033.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 48,29M.