Токеноміка Synatra Staked USDC (YUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Synatra Staked USDC (YUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Synatra Staked USDC (YUSD) Synatra is a synthetic staking protocol on Solana. Users may stake SOL or USDC in the protocol, which gets deployed through various strategies to earn yield. Some of the yield generation strategies we use include cash-carry, hedge-carry, lending, leveraged staking, NFT collateralized lending, and airdrop farming. yUSD is the receipt token which can be used to unstake the USDC and claim back the principle plus interest accrued. We gave grown to about $4.5M of TVL which earns roughly $1-1.25M revenue annually. Офіційний вебсайт: https://synatra.xyz Whitepaper: https://docs.synatra.xyz Купити YUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Synatra Staked USDC (YUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Synatra Staked USDC (YUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,17M $ 4,17M $ 4,17M Загальна пропозиція: $ 3,08M $ 3,08M $ 3,08M Циркуляційна пропозиція: $ 3,08M $ 3,08M $ 3,08M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,17M $ 4,17M $ 4,17M Історичний максимум: $ 1,36 $ 1,36 $ 1,36 Історичний мінімум: $ 1,06 $ 1,06 $ 1,06 Поточна ціна: $ 1,35 $ 1,35 $ 1,35 Дізнайтеся більше про ціну Synatra Staked USDC (YUSD)

Токеноміка Synatra Staked USDC (YUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Synatra Staked USDC (YUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YUSD, досліджуйте ціну токена YUSD в реальному часі!

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