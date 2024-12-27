Ціна Synatra Staked USDC (YUSD)
Поточна ціна Synatra Staked USDC (YUSD) сьогодні становить 1.27 USD з ринковою капіталізацією $ 2.36M USD. Ціна YUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Synatra Staked USDC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.02K USD
- зміна ціни Synatra Staked USDC протягом дня — +0.31%
- циркуляційна пропозиція – 1.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Synatra Staked USDC до USD становила $ +0.00398924.
За останні 30 днів зміна ціни Synatra Staked USDC до USD становила $ +0.0626094760.
За останні 60 днів зміна ціни Synatra Staked USDC до USD становила $ +0.1409184380.
За останні 90 днів зміна ціни Synatra Staked USDC до USD становила $ +0.151546454631878.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00398924
|+0.31%
|30 днів
|$ +0.0626094760
|+4.93%
|60 днів
|$ +0.1409184380
|+11.10%
|90 днів
|$ +0.151546454631878
|+13.55%
Останній аналіз цін Synatra Staked USDC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
+0.31%
+1.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Synatra is a synthetic staking protocol on Solana. Users may stake SOL or USDC in the protocol, which gets deployed through various strategies to earn yield. Some of the yield generation strategies we use include cash-carry, hedge-carry, lending, leveraged staking, NFT collateralized lending, and airdrop farming. yUSD is the receipt token which can be used to unstake the USDC and claim back the principle plus interest accrued. We gave grown to about $4.5M of TVL which earns roughly $1-1.25M revenue annually.
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