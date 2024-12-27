Сьогоднішня ціна Synatra Staked USDC (YUSD)

Поточна ціна Synatra Staked USDC (YUSD) сьогодні становить 1.27 USD з ринковою капіталізацією $ 2.36M USD. Ціна YUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Synatra Staked USDC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.02K USD

- зміна ціни Synatra Staked USDC протягом дня — +0.31%

- циркуляційна пропозиція – 1.85M USD

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