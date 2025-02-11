Сьогоднішня ціна Synatra Staked SOL (YSOL)

Поточна ціна Synatra Staked SOL (YSOL) сьогодні становить 310.82 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Synatra Staked SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.20K USD

- зміна ціни Synatra Staked SOL протягом дня — -0.62%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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