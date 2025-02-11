Ціна Synatra Staked SOL (YSOL)
Поточна ціна Synatra Staked SOL (YSOL) сьогодні становить 310.82 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Synatra Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.20K USD
- зміна ціни Synatra Staked SOL протягом дня — -0.62%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Synatra Staked SOL до USD становила $ -1.965018787478.
За останні 30 днів зміна ціни Synatra Staked SOL до USD становила $ +26.7469002140.
За останні 60 днів зміна ціни Synatra Staked SOL до USD становила $ -28.8974948760.
За останні 90 днів зміна ціни Synatra Staked SOL до USD становила $ +7.4616903045206.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -1.965018787478
|-0.62%
|30 днів
|$ +26.7469002140
|+8.61%
|60 днів
|$ -28.8974948760
|-9.29%
|90 днів
|$ +7.4616903045206
|+2.46%
Останній аналіз цін Synatra Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.41%
-0.62%
-3.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Synthetic staking for SOL. Deposit SOL, get ySOL. On the backend automated bots use the SOL to earn yield through NFT collateralized lending.
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