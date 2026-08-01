Сьогоднішня ціна SYNAPZ

Поточна ціна SYNAPZ (SYNAPZ) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,64% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SYNAPZ до USD становить $ 0 за SYNAPZ.

SYNAPZ наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 308 622, з циркуляційною пропозицією у 999,99M SYNAPZ. Протягом останніх 24 годин SYNAPZ торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00127004, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SYNAPZ змінився на +0,80% за останню годину та на +13,32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 617,00.

Ринкова інформація щодо SYNAPZ (SYNAPZ)

Ринкова капіталізація $ 308,62K$ 308,62K $ 308,62K Обсяг (за 24 год) $ 617,00$ 617,00 $ 617,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 308,62K$ 308,62K $ 308,62K Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 993 605,182838 999 993 605,182838 999 993 605,182838

Поточна ринкова капіталізація SYNAPZ — $ 308,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 617,00. Циркуляційна пропозиція SYNAPZ — 999,99M, зі загальною пропозицією 999993605.182838. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 308,62K.