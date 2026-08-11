Сьогоднішня ціна Synapse Power

Поточна ціна Synapse Power (XNAP) сьогодні становить $ 0,01228519, зі зміною 0,66% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XNAP до USD становить $ 0,01228519 за XNAP.

Synapse Power наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 854 859, з циркуляційною пропозицією у 150,98M XNAP. Протягом останніх 24 годин XNAP торгувався між $ 0,01217839 (мінімум) та $ 0,01242075 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01262545, тоді як історичний мінімум — $ 0,00650415.

У короткостроковій динаміці XNAP змінився на -0,19% за останню годину та на -0,85% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7,23K.

Ринкова інформація щодо Synapse Power (XNAP)

Ринкова капіталізація $ 1,85M$ 1,85M $ 1,85M Обсяг (за 24 год) $ 7,23K$ 7,23K $ 7,23K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,27M$ 12,27M $ 12,27M Циркуляційне постачання 150,98M 150,98M 150,98M Загальна пропозиція 999 112 109,64 999 112 109,64 999 112 109,64

Поточна ринкова капіталізація Synapse Power — $ 1,85M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7,23K. Циркуляційна пропозиція XNAP — 150,98M, зі загальною пропозицією 999112109.64. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,27M.