Сьогоднішня ціна Synapse Network (ZKSNP)

Поточна ціна Synapse Network (ZKSNP) сьогодні становить 0.00218623 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZKSNP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Synapse Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 79.85 USD

- зміна ціни Synapse Network протягом дня — -0.78%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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