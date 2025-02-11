Ціна Synapse Network (ZKSNP)
Поточна ціна Synapse Network (ZKSNP) сьогодні становить 0.00218623 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZKSNP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Synapse Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 79.85 USD
- зміна ціни Synapse Network протягом дня — -0.78%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Synapse Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Synapse Network до USD становила $ -0.0005157191.
За останні 60 днів зміна ціни Synapse Network до USD становила $ -0.0007370144.
За останні 90 днів зміна ціни Synapse Network до USD становила $ -0.0019242222652322326.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.78%
|30 днів
|$ -0.0005157191
|-23.58%
|60 днів
|$ -0.0007370144
|-33.71%
|90 днів
|$ -0.0019242222652322326
|-46.81%
Останній аналіз цін Synapse Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-0.78%
-8.66%
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