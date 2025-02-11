Ціна SymVerse (SYM)
Поточна ціна SymVerse (SYM) сьогодні становить 0.00449827 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SYM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SymVerse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 212.79 USD
- зміна ціни SymVerse протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SymVerse до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SymVerse до USD становила $ -0.0011828052.
За останні 60 днів зміна ціни SymVerse до USD становила $ +0.0143919058.
За останні 90 днів зміна ціни SymVerse до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0011828052
|-26.29%
|60 днів
|$ +0.0143919058
|+319.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SymVerse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SymVerse is a public, peer to peer blockchain platform which seeks to usher in a new age of mainstream blockchain adoption through improvements in blockchain technology for speed, scalability, simplicity, security, stackability, and sustainability.
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