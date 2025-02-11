Сьогоднішня ціна SymVerse (SYM)

Поточна ціна SymVerse (SYM) сьогодні становить 0.00449827 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SYM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SymVerse:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 212.79 USD

- зміна ціни SymVerse протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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