Ціна Sympson by Virtuals ($SYMP)
Поточна ціна Sympson by Virtuals ($SYMP) сьогодні становить 0.02149692 USD з ринковою капіталізацією $ 21.49M USD. Ціна $SYMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sympson by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.21M USD
- зміна ціни Sympson by Virtuals протягом дня — -18.79%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sympson by Virtuals до USD становила $ -0.00497454860129361.
За останні 30 днів зміна ціни Sympson by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sympson by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sympson by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00497454860129361
|-18.79%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sympson by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+19.86%
-18.79%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sympson AI specializes in chain agnostic AI-driven DeFi transactions as well as trading insights. By leveraging real-time market analysis, adaptive algorithms, and Symphony Network’s advanced agentic rails, Sympson AI provides users with a simplified and personalized trading experience. Sympson bridges the gap between complex DeFi tools and mainstream users, offering seamless access to liquidity, sub three second cross-chain execution speeds, optimal protocol routing and personalized trading insights. Initially traders can talk to Sympson to receive personalized support for DeFi strategies as well as executing trades on their behalf. Sympson AI is built on a scalable, open-source framework, enabling future innovations and community-driven development. Sympson can execute trades across chains, analyze market data, and adapt strategies based on market conditions. By combining these powerful features with incentive-based programs and community-driven development, Sympson AI aims to redefine how traders interact with DeFi applications.
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