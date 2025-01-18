Сьогоднішня ціна Sympson by Virtuals ($SYMP)

Поточна ціна Sympson by Virtuals ($SYMP) сьогодні становить 0.02149692 USD з ринковою капіталізацією $ 21.49M USD. Ціна $SYMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sympson by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.21M USD

- зміна ціни Sympson by Virtuals протягом дня — -18.79%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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