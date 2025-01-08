Ціна SYMMIO (SYMM)
Поточна ціна SYMMIO (SYMM) сьогодні становить 0.093411 USD з ринковою капіталізацією $ 22.73M USD. Ціна SYMM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SYMMIO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 434.99K USD
- зміна ціни SYMMIO протягом дня — +1.77%
- циркуляційна пропозиція – 242.20M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SYMMIO до USD становила $ +0.0016235.
За останні 30 днів зміна ціни SYMMIO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SYMMIO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SYMMIO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0016235
|+1.77%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SYMMIO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.74%
+1.77%
+6.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets." Picked up from symmio website and symmio docs
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