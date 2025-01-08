Сьогоднішня ціна SYMMIO (SYMM)

Поточна ціна SYMMIO (SYMM) сьогодні становить 0.093411 USD з ринковою капіталізацією $ 22.73M USD. Ціна SYMM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SYMMIO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 434.99K USD

- зміна ціни SYMMIO протягом дня — +1.77%

- циркуляційна пропозиція – 242.20M USD

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