Токеноміка Symbiosis (SIS)
Інформація Symbiosis (SIS)
Symbiosis, a decentralized multi-chain liquidity protocol, is called. It allows users to exchange tokens between all chains while remaining the sole owner of the funds.
The following requirements are met by the Symbiosis protocol:
Uniswap-like UX, but simple There are no additional wallets, waiting times, or additional steps required to complete a swap.
Fully decentralized It connects any chain that receives enough market attention. Our ultimate goal is to connect all networks.
Non-Custodial Symbiosis staff and no other individual have access to user funds.
Limitless cross-chain Liquidity It targets as many token pairs across all chains as possible while offering the best prices to swap between any token pair.
Токеноміка та аналіз ціни Symbiosis (SIS)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Symbiosis (SIS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Symbiosis (SIS): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Symbiosis (SIS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів SIS, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SIS, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку SIS, досліджуйте ціну токена SIS в реальному часі!
Прогноз ціни SIS
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