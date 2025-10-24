Інформація щодо ціни Symbiosis SyBTC (SYBTC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 108 093 $ 108 093 $ 108 093 Мін. за 24 год $ 111 085 $ 111 085 $ 111 085 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 108 093$ 108 093 $ 108 093 Макс. за 24 год $ 111 085$ 111 085 $ 111 085 Рекордний максимум $ 126 825$ 126 825 $ 126 825 Найнижча ціна $ 74 649$ 74 649 $ 74 649 Зміна ціни (за 1 год) -0,02% Зміна ціни (1 дн.) +1,77% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,34% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,34%

Актуальна ціна Symbiosis SyBTC (SYBTC) становить $110 861. За останні 24 години SYBTC торгувався між мінімумом у $ 108 093 і максимумом у $ 111 085, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SYBTC становить $ 126 825, тоді як його історичний мінімум — $ 74 649.

Що стосується короткострокових результатів, то SYBTC змінився на -0,02% за останню годину, +1,77% за 24 години та на +2,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Ринкова капіталізація $ 1,28M$ 1,28M $ 1,28M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,28M$ 1,28M $ 1,28M Циркуляційне постачання 11,55 11,55 11,55 Загальна пропозиція 11,5540261 11,5540261 11,5540261

Поточна ринкова капіталізація Symbiosis SyBTC — $ 1,28M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SYBTC — 11,55, зі загальною пропозицією 11.5540261. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,28M.