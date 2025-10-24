Актуальна ціна Symbiosis SyBTC сьогодні становить 110 861 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SYBTC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SYBTC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Symbiosis SyBTC сьогодні становить 110 861 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SYBTC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SYBTC на MEXC вже зараз.

Ціна Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Актуальна ціна 1 SYBTC до USD:

$110 806
$110 806$110 806
+1,80%1D
Графік ціни Symbiosis SyBTC (SYBTC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:26:44 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Symbiosis SyBTC (SYBTC) (USD)

Актуальна ціна Symbiosis SyBTC (SYBTC) становить $110 861. За останні 24 години SYBTC торгувався між мінімумом у $ 108 093 і максимумом у $ 111 085, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SYBTC становить $ 126 825, тоді як його історичний мінімум — $ 74 649.

Що стосується короткострокових результатів, то SYBTC змінився на -0,02% за останню годину, +1,77% за 24 години та на +2,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Поточна ринкова капіталізація Symbiosis SyBTC — $ 1,28M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SYBTC — 11,55, зі загальною пропозицією 11.5540261. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,28M.

Історія ціни Symbiosis SyBTC (SYBTC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Symbiosis SyBTC до USD становила $ +1 931,72.
За останні 30 днів зміна ціни Symbiosis SyBTC до USD становила $ -1 462,2233317000.
За останні 60 днів зміна ціни Symbiosis SyBTC до USD становила $ -1 386,9154544000.
За останні 90 днів зміна ціни Symbiosis SyBTC до USD становила $ -6 298,37577763421.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +1 931,72+1,77%
30 днів$ -1 462,2233317000-1,31%
60 днів$ -1 386,9154544000-1,25%
90 днів$ -6 298,37577763421-5,37%

Що таке Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc.

Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction.

$SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision.

By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Symbiosis SyBTC (USD)

Скільки коштуватиме Symbiosis SyBTC (SYBTC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Symbiosis SyBTC (SYBTC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Symbiosis SyBTC.

Перегляньте прогноз ціни Symbiosis SyBTC вже зараз!

Токеноміка Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Розуміння токеноміки Symbiosis SyBTC (SYBTC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SYBTC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Скільки сьогодні коштує Symbiosis SyBTC (SYBTC)?
Актуальна ціна SYBTC у USD становить 110 861 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SYBTC до USD?
Поточна ціна SYBTC до USD — $ 110 861. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Symbiosis SyBTC?
Ринкова капіталізація SYBTC — $ 1,28M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SYBTC?
Циркуляційна пропозиція SYBTC — 11,55 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SYBTC?
SYBTC досяг історичної максимальної ціни у 126 825 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SYBTC?
Історична мінімальна ціна SYBTC становила 74 649 USD.
Який обсяг торгівлі SYBTC?
Актуальний обсяг торгівлі SYBTC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SYBTC цього року?
SYBTC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SYBTC для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:26:44 (UTC+8)

