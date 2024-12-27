Ціна Symbiosis (SIS)
Поточна ціна Symbiosis (SIS) сьогодні становить 0.133118 USD з ринковою капіталізацією $ 8.69M USD. Ціна SIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Symbiosis:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 439.01K USD
- зміна ціни Symbiosis протягом дня — +4.57%
- циркуляційна пропозиція – 65.32M USD
Отримуйте оновлення цін SIS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SIS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Symbiosis до USD становила $ +0.00581246.
За останні 30 днів зміна ціни Symbiosis до USD становила $ +0.0033431653.
За останні 60 днів зміна ціни Symbiosis до USD становила $ +0.0510331015.
За останні 90 днів зміна ціни Symbiosis до USD становила $ -0.06119536252246723.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00581246
|+4.57%
|30 днів
|$ +0.0033431653
|+2.51%
|60 днів
|$ +0.0510331015
|+38.34%
|90 днів
|$ -0.06119536252246723
|-31.49%
Останній аналіз цін Symbiosis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
+4.57%
-1.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Symbiosis, a decentralized multi-chain liquidity protocol, is called. It allows users to exchange tokens between all chains while remaining the sole owner of the funds. The following requirements are met by the Symbiosis protocol: Uniswap-like UX, but simple There are no additional wallets, waiting times, or additional steps required to complete a swap. Fully decentralized It connects any chain that receives enough market attention. Our ultimate goal is to connect all networks. Non-Custodial Symbiosis staff and no other individual have access to user funds. Limitless cross-chain Liquidity It targets as many token pairs across all chains as possible while offering the best prices to swap between any token pair.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SIS до AUD
A$0.2129888
|1 SIS до GBP
￡0.10516322
|1 SIS до EUR
€0.1264621
|1 SIS до USD
$0.133118
|1 SIS до MYR
RM0.59503746
|1 SIS до TRY
₺4.68841596
|1 SIS до JPY
¥20.9993645
|1 SIS до RUB
₽13.6712186
|1 SIS до INR
₹11.37759546
|1 SIS до IDR
Rp2,147.06421554
|1 SIS до PHP
₱7.72350636
|1 SIS до EGP
￡E.6.77038148
|1 SIS до BRL
R$0.8253316
|1 SIS до CAD
C$0.19035874
|1 SIS до BDT
৳15.91159454
|1 SIS до NGN
₦206.06400164
|1 SIS до UAH
₴5.58563128
|1 SIS до VES
Bs6.789018
|1 SIS до PKR
Rs37.05872002
|1 SIS до KZT
₸69.69526008
|1 SIS до THB
฿4.53666144
|1 SIS до TWD
NT$4.37159512
|1 SIS до CHF
Fr0.1198062
|1 SIS до HKD
HK$1.03299568
|1 SIS до MAD
.د.م1.34316062