Сьогоднішня ціна Symbiosis (SIS)

Поточна ціна Symbiosis (SIS) сьогодні становить 0.133118 USD з ринковою капіталізацією $ 8.69M USD. Ціна SIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Symbiosis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 439.01K USD

- зміна ціни Symbiosis протягом дня — +4.57%

- циркуляційна пропозиція – 65.32M USD

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