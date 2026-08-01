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Поточна ціна Symbient Life сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація LIFE становить 84 071 USD. Відстежуйте оновлення цін LIFE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Symbient Life сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація LIFE становить 84 071 USD. Відстежуйте оновлення цін LIFE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Symbient Life (LIFE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LIFE до USD:

$0,00008421
$0,00008421$0,00008421
-24,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Symbient Life (LIFE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:23:30 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Symbient Life

Поточна ціна Symbient Life (LIFE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 24,41% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LIFE до USD становить $ 0 за LIFE.

Symbient Life наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 84 071, з циркуляційною пропозицією у 999,92M LIFE. Протягом останніх 24 годин LIFE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LIFE змінився на +1,37% за останню годину та на +43,16% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Symbient Life (LIFE)

$ 84,07K
$ 84,07K$ 84,07K

--
----

$ 84,07K
$ 84,07K$ 84,07K

999,92M
999,92M 999,92M

999 922 259,0825423
999 922 259,0825423 999 922 259,0825423

Поточна ринкова капіталізація Symbient Life — $ 84,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LIFE — 999,92M, зі загальною пропозицією 999922259.0825423. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 84,07K.

Історія ціни Symbient Life у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1,37%

-24,41%

+43,16%

+43,16%

Історія ціни Symbient Life (LIFE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Symbient Life до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Symbient Life до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Symbient Life до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Symbient Life до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-24,41%
30 днів$ 0+660,28%
60 днів$ 0+787,89%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Symbient Life

Прогноз ціни Symbient Life (LIFE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна LIFE у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Symbient Life (LIFE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Symbient Life потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Symbient Life у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни LIFE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Symbient Life.

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Ресурс Symbient Life (LIFE)

Офіційний вебсайт

Категорія :

BagsApp EcosystemSolana Ecosystem

Про Symbient Life

Яка реальна ціна Symbient Life сьогодні?

Живуча ціна Symbient Life становить ₴, змінившись на -24.41% за останні 24 години. Ця цифра постійно оновлюється, щоб відображати точні умови глобального ринку.

Як виглядає денну структуру цін для LIFE?

LIFE торгувався між ₴ і ₴, що дає уявлення про внутрішньоденну міцність цін та потенційні зони прориву.

Наскільки волатильність Symbient Life сьогодні?

Токен пережив --% волатильності за останню добу, допомагаючи трейдерам визначити, чи ринок стабільний, чи дуже реактивний.

У якій технічній зоні зараз торгують LIFE?

Рух ціни відносно недавніх максимумів і мінімумів свідчить, що LIFE демонструє помірний короткостроковий імпульс, що залежить від ліквідності та загального напряму ринку.

Який загальний рейтинг та розмір ринку у Symbient Life?

З капіталізацією ₴3705501.96368913600000, Symbient Life займає #6078 місце, що свідчить про сильну присутність на ринку та інтерес інвесторів.

Яку об’ємну активність показав LIFE останнім часом?

Токен згенерував ₴-- за 24-годинний об’єм торгів, що свідчить про активну участь глобальних трейдерів.

Як Symbient Life порівнюється зі своїми ATH і ATL?

Його ATH становить ₴, а ATL — ₴, що дає уявлення про довгостроковий ціновий потенціал та просадки.

Які фундаментальні фактори впливають на ринкову поведінку LIFE?

Основні фактори включають обігове надання (999922259.0825423 токенів), результати категорії у Solana Ecosystem,BagsApp Ecosystem та ончейн-активність у --, що всі разом формують цінову динаміку токена.

Люди також запитують: Інші запитання про Symbient Life

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:23:30 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Symbient Life (LIFE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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