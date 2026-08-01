Сьогоднішня ціна Symbient Life

Поточна ціна Symbient Life (LIFE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 24,41% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LIFE до USD становить $ 0 за LIFE.

Symbient Life наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 84 071, з циркуляційною пропозицією у 999,92M LIFE. Протягом останніх 24 годин LIFE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LIFE змінився на +1,37% за останню годину та на +43,16% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Symbient Life (LIFE)

Ринкова капіталізація $ 84,07K$ 84,07K $ 84,07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 84,07K$ 84,07K $ 84,07K Циркуляційне постачання 999,92M 999,92M 999,92M Загальна пропозиція 999 922 259,0825423 999 922 259,0825423 999 922 259,0825423

Поточна ринкова капіталізація Symbient Life — $ 84,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LIFE — 999,92M, зі загальною пропозицією 999922259.0825423. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 84,07K.