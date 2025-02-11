Ціна SYMBaiEX (SYMX)
Поточна ціна SYMBaiEX (SYMX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SYMX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SYMBaiEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.84K USD
- зміна ціни SYMBaiEX протягом дня — -15.86%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SYMBaiEX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SYMBaiEX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SYMBaiEX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SYMBaiEX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.86%
|30 днів
|$ 0
|-58.84%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SYMBaiEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
-15.86%
-56.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SYMBaiEX is an open-source experimental platform that explores how humans and AI can collaborate in shared digital spaces. Through narrative-based multi-agent interactions, users engage with AI personas—like @SYMBaiEX, @SYMBaiEX_NyX, and @SYMBaiEX_UmbrA—to co-create stories and contribute to the platform’s evolution. The $SYMX token signifies user participation and engagement rather than serving as a typical cryptocurrency. By blending decentralized frameworks, role-based interactions, and gamified storytelling, SYMBaiEX collects both quantitative and qualitative data on AI–human collaboration, offering insights into how immersive narratives can shape user trust, creativity, and long-term interaction patterns. This project is for research purposes only and does not provide financial or investment advice.
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