Сьогоднішня ціна Sylo

Поточна ціна Sylo (SYLO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,97% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SYLO до USD становить $ 0 за SYLO.

Sylo наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 50 585, з циркуляційною пропозицією у 6,42B SYLO. Протягом останніх 24 годин SYLO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01482212, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SYLO змінився на +0,01% за останню годину та на +0,91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Sylo (SYLO)

Ринкова капіталізація $ 50,59K$ 50,59K $ 50,59K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 50,59K$ 50,59K $ 50,59K Циркуляційне постачання 6,42B 6,42B 6,42B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Sylo — $ 50,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SYLO — 6,42B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 50,59K.