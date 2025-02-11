Ціна SYLCM (SYLCM)
Поточна ціна SYLCM (SYLCM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SYLCM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SYLCM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.08 USD
- зміна ціни SYLCM протягом дня — -0.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SYLCM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SYLCM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SYLCM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SYLCM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.55%
|30 днів
|$ 0
|-24.35%
|60 днів
|$ 0
|-34.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SYLCM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.63%
-0.55%
-19.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
After 1 billion views we decided to launch an autisti... sory *artistic Project made by Sylcom one of the most laxarious Firm of Murano Glass in de World !!1!!11! will our clients Sheiks jump it ? Who knows ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
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