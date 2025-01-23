Сьогоднішня ціна Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

Поточна ціна Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) сьогодні становить 11,262.56 USD з ринковою капіталізацією $ 51.36M USD. Ціна FIUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sygnum FIUSD Liquidity Fund:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Sygnum FIUSD Liquidity Fund протягом дня — 0.00%

- циркуляційна пропозиція – 4.56K USD

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