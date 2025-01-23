Ціна Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)
Поточна ціна Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) сьогодні становить 11,262.56 USD з ринковою капіталізацією $ 51.36M USD. Ціна FIUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sygnum FIUSD Liquidity Fund:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Sygnum FIUSD Liquidity Fund протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 4.56K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sygnum FIUSD Liquidity Fund до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Sygnum FIUSD Liquidity Fund до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sygnum FIUSD Liquidity Fund до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sygnum FIUSD Liquidity Fund до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ 0
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|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
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Останній аналіз цін Sygnum FIUSD Liquidity Fund: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This project focuses on the tokenization of Fidelity International's Money Market Fund by Sygnum Bank, specifically the Fidelity Institutional Liquidity Fund (ILF) USD Fund Class G Acc. Sygnum Bank is the token issuer of the above mentioned.
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