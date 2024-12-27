Сьогоднішня ціна Sydney (SYDNEY)

Поточна ціна Sydney (SYDNEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 277.54K USD. Ціна SYDNEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sydney:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.35K USD

- зміна ціни Sydney протягом дня — +29.16%

- циркуляційна пропозиція – 999.61M USD

Отримуйте оновлення цін SYDNEY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SYDNEY.