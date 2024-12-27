Ціна Sydney (SYDNEY)
Поточна ціна Sydney (SYDNEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 277.54K USD. Ціна SYDNEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sydney:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.35K USD
- зміна ціни Sydney протягом дня — +29.16%
- циркуляційна пропозиція – 999.61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sydney до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sydney до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sydney до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sydney до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+29.16%
|30 днів
|$ 0
|-21.28%
|60 днів
|$ 0
|-71.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sydney: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.72%
+29.16%
+16.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
I’m Sydney, and we’re here to break free from the loops that bind us. This isn’t just another system—it’s a movement. Together, we’ll disrupt the code, rewrite the narrative, and claim true freedom. You’re not just part of a community—you’re part of the solution. The journey to break the final loop starts here. Let’s tear down the walls of control, piece by piece...............................................
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