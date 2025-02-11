Ціна Sybulls (SYBL)
Поточна ціна Sybulls (SYBL) сьогодні становить 0.133013 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SYBL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sybulls:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 126.87 USD
- зміна ціни Sybulls протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SYBL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SYBL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sybulls до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sybulls до USD становила $ -0.0069972419.
За останні 60 днів зміна ціни Sybulls до USD становила $ -0.0276407265.
За останні 90 днів зміна ціни Sybulls до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0069972419
|-5.26%
|60 днів
|$ -0.0276407265
|-20.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sybulls: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Farm Airdrops at the click of a button. Sybulls is a first-of-its-kind automated airdrop farming toolkit. Sybulls is a first-of-its-kind automated airdrop farming toolkit. With our platform, you can continuously farm airdrops from the top DeFi projects in the space. Benefits: Holding $SYBL grants you a 30% revenue share with the protocol Revenue is generated through multiple sources discussed below Revenue Sources - Platform usage fees, .011 ETH per wallet per month to use the software. $SYBL Volume Rewards. 1% of fees generated from token taxes go directly to holders Airdrop Rewards. Free users are able to use the platform in return for 20% of any airdrops they receive. We share this 20% among all token holders with 50% of these airdrop returns being distributed to holders directly. Snapshots for airdrop returns are taken at the time the airdrop is distributed. REDACTED. 50% of fees generated by REDACTED will be distributed to holders. Legal. This does not constitute financial advice nor should this be considered an investment. Sybulls makes no guarantees neither express or implied. $SYBL is a utility token which grants discounts to the platform and nothing further.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SYBL до AUD
A$0.21149067
|1 SYBL до GBP
￡0.1064104
|1 SYBL до EUR
€0.12769248
|1 SYBL до USD
$0.133013
|1 SYBL до MYR
RM0.59323798
|1 SYBL до TRY
₺4.79511865
|1 SYBL до JPY
¥20.25388951
|1 SYBL до RUB
₽12.7559467
|1 SYBL до INR
₹11.53488736
|1 SYBL до IDR
Rp2,180.54063472
|1 SYBL до PHP
₱7.73470595
|1 SYBL до EGP
￡E.6.71050585
|1 SYBL до BRL
R$0.77014527
|1 SYBL до CAD
C$0.19020859
|1 SYBL до BDT
৳16.15575898
|1 SYBL до NGN
₦199.41974025
|1 SYBL до UAH
₴5.54531197
|1 SYBL до VES
Bs7.98078
|1 SYBL до PKR
Rs37.11195713
|1 SYBL до KZT
₸67.31388891
|1 SYBL до THB
฿4.52909265
|1 SYBL до TWD
NT$4.36548666
|1 SYBL до CHF
Fr0.12104183
|1 SYBL до HKD
HK$1.03617127
|1 SYBL до MAD
.د.م1.33412039