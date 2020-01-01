Токеноміка SyBTC (SYBTC) Дізнайтеся ключову інформацію про SyBTC (SYBTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SyBTC (SYBTC) Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc. Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction. $SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision. By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS. Офіційний вебсайт: https://symbiosis.finance/ Купити SYBTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SyBTC (SYBTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SyBTC (SYBTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 689,34K $ 689,34K $ 689,34K Загальна пропозиція: $ 6,47 $ 6,47 $ 6,47 Циркуляційна пропозиція: $ 6,47 $ 6,47 $ 6,47 FDV (повністю розведена вартість): $ 689,34K $ 689,34K $ 689,34K Історичний максимум: $ 112 107 $ 112 107 $ 112 107 Історичний мінімум: $ 74 649 $ 74 649 $ 74 649 Поточна ціна: $ 106 456 $ 106 456 $ 106 456 Дізнайтеся більше про ціну SyBTC (SYBTC)

Токеноміка SyBTC (SYBTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SyBTC (SYBTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SYBTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SYBTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SYBTC, досліджуйте ціну токена SYBTC в реальному часі!

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