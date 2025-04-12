Ціна SyBTC (SYBTC)
Поточна ціна SyBTC (SYBTC) сьогодні становить 83,598 USD з ринковою капіталізацією $ 541.28K USD. Ціна SYBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SyBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SyBTC протягом дня — +3.09%
- циркуляційна пропозиція – 6.47 USD
Отримуйте оновлення цін SYBTC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SYBTC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SyBTC до USD становила $ +2,509.15.
За останні 30 днів зміна ціни SyBTC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SyBTC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SyBTC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2,509.15
|+3.09%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SyBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
+3.09%
-0.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc. Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction. $SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision. By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SYBTC до VND
₫2,143,536,318
|1 SYBTC до AUD
A$132,920.82
|1 SYBTC до GBP
￡63,534.48
|1 SYBTC до EUR
€73,566.24
|1 SYBTC до USD
$83,598
|1 SYBTC до MYR
RM369,503.16
|1 SYBTC до TRY
₺3,181,739.88
|1 SYBTC до JPY
¥11,997,148.98
|1 SYBTC до RUB
₽6,957,025.56
|1 SYBTC до INR
₹7,205,311.62
|1 SYBTC до IDR
Rp1,393,299,442.68
|1 SYBTC до KRW
₩118,746,779.1
|1 SYBTC до PHP
₱4,780,133.64
|1 SYBTC до EGP
￡E.4,286,905.44
|1 SYBTC до BRL
R$489,884.28
|1 SYBTC до CAD
C$115,365.24
|1 SYBTC до BDT
৳10,136,257.5
|1 SYBTC до NGN
₦132,905,772.36
|1 SYBTC до UAH
₴3,453,433.38
|1 SYBTC до VES
Bs5,935,458
|1 SYBTC до PKR
Rs23,389,884.42
|1 SYBTC до KZT
₸43,113,160.56
|1 SYBTC до THB
฿2,798,025.06
|1 SYBTC до TWD
NT$2,706,067.26
|1 SYBTC до AED
د.إ306,804.66
|1 SYBTC до CHF
Fr67,714.38
|1 SYBTC до HKD
HK$647,884.5
|1 SYBTC до MAD
.د.م775,789.44
|1 SYBTC до MXN
$1,697,875.38