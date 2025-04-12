Сьогоднішня ціна SyBTC (SYBTC)

Поточна ціна SyBTC (SYBTC) сьогодні становить 83,598 USD з ринковою капіталізацією $ 541.28K USD. Ціна SYBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SyBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SyBTC протягом дня — +3.09%

- циркуляційна пропозиція – 6.47 USD

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