Ціна SYBARITE (SYBT)
Поточна ціна SYBARITE (SYBT) сьогодні становить 7.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SYBT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SYBARITE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 222.54 USD
- зміна ціни SYBARITE протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SYBARITE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SYBARITE до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни SYBARITE до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни SYBARITE до USD становила $ +0.199712788844158.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 днів
|$ +0.199712788844158
|+2.94%
Останній аналіз цін SYBARITE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sybarite Sybarite is a forward-thinking cryptocurrency project dedicated to revolutionizing the gaming and sports industries through innovative blockchain technology. With a vision to provide a seamless, secure, and decentralized payment solution.Sybarite is offering a decentralized digital currency that is fast, reliable, and cost-effective. By leveraging blockchain technology, Sybarite eliminates intermediaries, reduces transaction costs, and ensures trust and transparency in every transaction.
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