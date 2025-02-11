Сьогоднішня ціна SYBARITE (SYBT)

Поточна ціна SYBARITE (SYBT) сьогодні становить 7.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SYBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SYBARITE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 222.54 USD

- зміна ціни SYBARITE протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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