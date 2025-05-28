Ціна Swyft (SFT)
Поточна ціна Swyft (SFT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10,04K USD. Ціна SFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Swyft:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Swyft протягом дня — -3,94%
- циркуляційна пропозиція – 977,74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Swyft до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Swyft до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Swyft до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Swyft до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3,94%
|30 днів
|$ 0
|-13,76%
|60 днів
|$ 0
|-68,85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Swyft: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,11%
-3,94%
+12,34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Every Solana wallet gets a "Reputation Score" based on community feedback and on-chain activity. Traders can vouch for or warn about wallets with specific comments about their behavior. Communities can easily identify whales, paper hands, and scammers at a glance. The system tracks and scores wallet behavior: Positive score: Makes profitable trades, supports projects. Negative score: Dumps at launch, snipes, farms copy traders.
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