Сьогоднішня ціна SWTCoin (SWAT)

Поточна ціна SWTCoin (SWAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SWAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SWTCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни SWTCoin протягом дня — +0.86%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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