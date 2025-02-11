Ціна SWTCoin (SWAT)
Поточна ціна SWTCoin (SWAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SWAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SWTCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни SWTCoin протягом дня — +0.86%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SWTCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SWTCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SWTCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SWTCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.86%
|30 днів
|$ 0
|+107.75%
|60 днів
|$ 0
|-17.33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SWTCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
+0.86%
-2.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SWAT Coin will set the future standard in facilitating simple, secure, wide-spectrum, authenticated digital transactions. Secure, Wide Spectrum Authenticated Transactions being the key factors of the project the acronym SWAT as the symbol and the name SWATCoin have emerged.
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