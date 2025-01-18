Ціна SWquery (SWQUERY)
Поточна ціна SWquery (SWQUERY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 425.61K USD. Ціна SWQUERY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SWquery:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 252.64K USD
- зміна ціни SWquery протягом дня — -49.94%
- циркуляційна пропозиція – 966.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SWquery до USD становила $ -0.000437079202723586.
За останні 30 днів зміна ціни SWquery до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SWquery до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SWquery до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000437079202723586
|-49.94%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SWquery: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.03%
-49.94%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SWquery is a platform designed to simplify interactions with blockchain data, making it accessible to everyone. It enables users to perform advanced queries on the Solana blockchain using natural language, while also providing developers with an SDK to integrate these capabilities into their own applications. With features like an integrated chatbot, real-time notifications, and mobile-friendly design, SWquery bridges the gap between complex blockchain data and user-friendly tools, driving adoption and innovation in the blockchain ecosystem.
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