Сьогоднішня ціна SWquery (SWQUERY)

Поточна ціна SWquery (SWQUERY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 425.61K USD. Ціна SWQUERY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SWquery:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 252.64K USD

- зміна ціни SWquery протягом дня — -49.94%

- циркуляційна пропозиція – 966.40M USD

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