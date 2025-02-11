Сьогоднішня ціна Sword and Magic World (SWO)

Поточна ціна Sword and Magic World (SWO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SWO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sword and Magic World:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 255.62 USD

- зміна ціни Sword and Magic World протягом дня — +8.54%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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