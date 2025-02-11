Ціна Sword and Magic World (SWO)
Поточна ціна Sword and Magic World (SWO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SWO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sword and Magic World:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 255.62 USD
- зміна ціни Sword and Magic World протягом дня — +8.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sword and Magic World до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sword and Magic World до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sword and Magic World до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sword and Magic World до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.54%
|30 днів
|$ 0
|-28.66%
|60 днів
|$ 0
|-34.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sword and Magic World: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-21.27%
+8.54%
+7.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sword and Magic World is a free-to-play MMORPG that combines fast action combat and immersive adventures in an open-world experience, powered by Game Verse
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