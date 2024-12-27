Сьогоднішня ціна SWORD (SWORD)

Поточна ціна SWORD (SWORD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 76.53K USD. Ціна SWORD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SWORD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 634.16 USD

- зміна ціни SWORD протягом дня — -0.25%

- циркуляційна пропозиція – 7.03B USD

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