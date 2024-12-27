Ціна SWORD (SWORD)
Поточна ціна SWORD (SWORD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 76.53K USD. Ціна SWORD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SWORD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 634.16 USD
- зміна ціни SWORD протягом дня — -0.25%
- циркуляційна пропозиція – 7.03B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SWORD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SWORD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SWORD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SWORD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.25%
|30 днів
|$ 0
|-36.75%
|60 днів
|$ 0
|+2.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SWORD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.21%
-0.25%
+9.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SWORD is the first community token to be launched on the Arena platform (https://starsarena.com/SwordAvax/) through a fair and transparent public sale. SWORD is led by early adopters of Arena and supports charitable causes through its foundation and community. SWORD is part of the Avalanche ecosystem.
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