Сьогоднішня ціна Swole Doge

Поточна ціна Swole Doge (SWOGE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SWOGE до USD становить $ 0 за SWOGE.

Swole Doge наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 159 455, з циркуляційною пропозицією у 1,00B SWOGE. Протягом останніх 24 годин SWOGE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00513459, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SWOGE змінився на +1,53% за останню годину та на +58,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10,09K.

Ринкова інформація щодо Swole Doge (SWOGE)

Ринкова капіталізація $ 159,46K$ 159,46K $ 159,46K Обсяг (за 24 год) $ 10,09K$ 10,09K $ 10,09K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 159,46K$ 159,46K $ 159,46K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Swole Doge — $ 159,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,09K. Циркуляційна пропозиція SWOGE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 159,46K.