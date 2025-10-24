Актуальна ціна Swole Chad Doge сьогодні становить 0,0001882 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SWOGE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SWOGE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Swole Chad Doge сьогодні становить 0,0001882 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SWOGE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SWOGE на MEXC вже зараз.

Ціна Swole Chad Doge (SWOGE)

Актуальна ціна 1 SWOGE до USD:

$0,0001882
$0,0001882
-7,90%1D
Графік ціни Swole Chad Doge (SWOGE) в реальному часі
Інформація щодо ціни Swole Chad Doge (SWOGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00018691
$ 0,00018691
Мін. за 24 год
$ 0,00020651
$ 0,00020651
Макс. за 24 год

$ 0,00018691
$ 0,00018691

$ 0,00020651
$ 0,00020651

$ 0,0021127
$ 0,0021127

$ 0,00013432
$ 0,00013432

-1,70%

-7,96%

+15,43%

+15,43%

Актуальна ціна Swole Chad Doge (SWOGE) становить $0,0001882. За останні 24 години SWOGE торгувався між мінімумом у $ 0,00018691 і максимумом у $ 0,00020651, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SWOGE становить $ 0,0021127, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00013432.

Що стосується короткострокових результатів, то SWOGE змінився на -1,70% за останню годину, -7,96% за 24 години та на +15,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Swole Chad Doge (SWOGE)

$ 188,16K
$ 188,16K

--
--

$ 188,16K
$ 188,16K

999,75M
999,75M

999 746 839,054012
999 746 839,054012

Поточна ринкова капіталізація Swole Chad Doge — $ 188,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SWOGE — 999,75M, зі загальною пропозицією 999746839.054012. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 188,16K.

Історія ціни Swole Chad Doge (SWOGE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Swole Chad Doge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Swole Chad Doge до USD становила $ -0,0000944848.
За останні 60 днів зміна ціни Swole Chad Doge до USD становила $ -0,0000990367.
За останні 90 днів зміна ціни Swole Chad Doge до USD становила $ -0,0005029748120667184.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-7,96%
30 днів$ -0,0000944848-50,20%
60 днів$ -0,0000990367-52,62%
90 днів$ -0,0005029748120667184-72,77%

Що таке Swole Chad Doge (SWOGE)

Much pump

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Swole Chad Doge (SWOGE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Swole Chad Doge (USD)

Скільки коштуватиме Swole Chad Doge (SWOGE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Swole Chad Doge (SWOGE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Swole Chad Doge.

Перегляньте прогноз ціни Swole Chad Doge вже зараз!

SWOGE до місцевих валют

Токеноміка Swole Chad Doge (SWOGE)

Розуміння токеноміки Swole Chad Doge (SWOGE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SWOGE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Swole Chad Doge (SWOGE)

Скільки сьогодні коштує Swole Chad Doge (SWOGE)?
Актуальна ціна SWOGE у USD становить 0,0001882 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SWOGE до USD?
Поточна ціна SWOGE до USD — $ 0,0001882. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Swole Chad Doge?
Ринкова капіталізація SWOGE — $ 188,16K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SWOGE?
Циркуляційна пропозиція SWOGE — 999,75M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SWOGE?
SWOGE досяг історичної максимальної ціни у 0,0021127 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SWOGE?
Історична мінімальна ціна SWOGE становила 0,00013432 USD.
Який обсяг торгівлі SWOGE?
Актуальний обсяг торгівлі SWOGE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SWOGE цього року?
SWOGE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SWOGE для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Swole Chad Doge (SWOGE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

$111 135,48

$3 969,00

$0,16834

$192,94

$20,2780

$3 969,00

$111 135,48

$192,94

$2,4381

$1 132,86

$0,000000

$0,0000

$0,00000

$0,00000

$0,0000000000000

$0,6423

$0,00000818

$50,30

$0,01945

$0,5685

