Інформація щодо ціни Swole Chad Doge (SWOGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00018691 $ 0,00018691 $ 0,00018691 Мін. за 24 год $ 0,00020651 $ 0,00020651 $ 0,00020651 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00018691$ 0,00018691 $ 0,00018691 Макс. за 24 год $ 0,00020651$ 0,00020651 $ 0,00020651 Рекордний максимум $ 0,0021127$ 0,0021127 $ 0,0021127 Найнижча ціна $ 0,00013432$ 0,00013432 $ 0,00013432 Зміна ціни (за 1 год) -1,70% Зміна ціни (1 дн.) -7,96% Зміна ціни (за 7 дн.) +15,43% Зміна ціни (за 7 дн.) +15,43%

Актуальна ціна Swole Chad Doge (SWOGE) становить $0,0001882. За останні 24 години SWOGE торгувався між мінімумом у $ 0,00018691 і максимумом у $ 0,00020651, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SWOGE становить $ 0,0021127, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00013432.

Що стосується короткострокових результатів, то SWOGE змінився на -1,70% за останню годину, -7,96% за 24 години та на +15,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Swole Chad Doge (SWOGE)

Ринкова капіталізація $ 188,16K$ 188,16K $ 188,16K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 188,16K$ 188,16K $ 188,16K Циркуляційне постачання 999,75M 999,75M 999,75M Загальна пропозиція 999 746 839,054012 999 746 839,054012 999 746 839,054012

Поточна ринкова капіталізація Swole Chad Doge — $ 188,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SWOGE — 999,75M, зі загальною пропозицією 999746839.054012. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 188,16K.