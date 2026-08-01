Яка зараз ціна Switchboard?

Switchboard торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -10.69% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як SWTCH порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -10.69% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо SWTCH перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Switchboard виглядає у порівнянні з токенами категорії Infrastructure,Oracle,Solana Ecosystem,Cross-chain Communication,Binance Alpha Spotlight,Governance,x402 Ecosystem?

У сегменті Infrastructure,Oracle,Solana Ecosystem,Cross-chain Communication,Binance Alpha Spotlight,Governance,x402 Ecosystem SWTCH демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Switchboard?

Ринкова капіталізація ₴3435405.06899908800000 розташовує SWTCH на #6201 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують SWTCH?

Switchboard згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку SWTCH?

З 160000000.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.