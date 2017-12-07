Токеноміка SwissBorg (BORG) Дізнайтеся ключову інформацію про SwissBorg (BORG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SwissBorg (BORG) What is SwissBorg? SwissBorg’s flagship product is an all-encompassing crypto management app for retail users. It enables them to on & off ramp, exchange crypto and fiat, earn yield, buy bundles of crypto and access its launchpad investment opportunities. SwissBorg started in the ICO era of 2017 and has over 1 million registered users as of 2024. The app’s products range from on/off ramp, CEX & DEX aggregator (MEX), staking and other passive income opportunities (Earn), cryptocurrency bundles (Thematics), and a launchpad & one-time opportunities (Alpha Early Deals) and more. SwissBorg users are also entitled to airdrops if they happen as it’s one the few centralised entities redistributing them directly to their users. What is BORG? BORG is essential to the SwissBorg experience as it unlocks additional utilities in the app. The more BORG users hold in the app, the more benefits they can unlock either through Premium Tiers or ad-hoc campaigns. Benefits include lower exchange fees, higher allocation in launchpads, higher yield on Earn strategies and increased voting power in referendums proposed by SwissBorg. When was SwissBorg Founded? The project was launched in Switzerland in 2017 and the ICO lasted from Dec 7th, 2017 to January 10th, 2018 where $50 million was raised to kickstart the project. In Q1 2023 SwissBorg performed a Series A, where 16,660 big and small individual investors raised a total of over 21 million Swiss Francs (CHF). Офіційний вебсайт: https://swissborg.com/en/ Whitepaper: https://docs.swissborg.com/whitepaper/whitepaper Купити BORG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SwissBorg (BORG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SwissBorg (BORG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 189,49M $ 189,49M $ 189,49M Загальна пропозиція: $ 982,60M $ 982,60M $ 982,60M Циркуляційна пропозиція: $ 982,60M $ 982,60M $ 982,60M FDV (повністю розведена вартість): $ 189,49M $ 189,49M $ 189,49M Історичний максимум: $ 1,64 $ 1,64 $ 1,64 Історичний мінімум: $ 0,00502687 $ 0,00502687 $ 0,00502687 Поточна ціна: $ 0,192853 $ 0,192853 $ 0,192853 Дізнайтеся більше про ціну SwissBorg (BORG)

Токеноміка SwissBorg (BORG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SwissBorg (BORG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BORG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BORG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BORG, досліджуйте ціну токена BORG в реальному часі!

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