Сьогоднішня ціна SwissBorg (BORG)

Поточна ціна SwissBorg (BORG) сьогодні становить 0.336394 USD з ринковою капіталізацією $ 331.31M USD. Ціна BORG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SwissBorg:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.73M USD

- зміна ціни SwissBorg протягом дня — -2.14%

- циркуляційна пропозиція – 983.46M USD

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